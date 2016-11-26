«Интер» летом планирует потратить на трансферы 150 миллионов и приобрести Хамеса и Верратти

Руководство «Интера» во время летнего трансферного окна планирует потратить на приобретения 150 миллионов евро. Как сообщает источник, в планы черно-синих входят покупки полузащитников Марко Верратти и Хамеса Родригеса, выступающих за «ПСЖ» и «Реал» соответственно.

Отметим, что контракт Верратти с парижским клубом будет действовать до лета 2021 года, однако агент 24-летнего итальянца заявил, что его клиент может сменить клубную прописку. Соглашение Хамеса со «сливочными» рассчитано до 2020 года.