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«Интер» летом планирует потратить на трансферы 150 миллионов и приобрести Хамеса и Верратти

26 ноября 2016, 16:11

Руководство «Интера» во время летнего трансферного окна планирует потратить на приобретения 150 миллионов евро. Как сообщает источник, в планы черно-синих входят покупки полузащитников Марко Верратти и Хамеса Родригеса, выступающих за «ПСЖ» и «Реал» соответственно.

Отметим, что контракт Верратти с парижским клубом будет действовать до лета 2021 года, однако агент 24-летнего итальянца заявил, что его клиент может сменить клубную прописку. Соглашение Хамеса со «сливочными» рассчитано до 2020 года.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Реал ПСЖ Родригес Хамес Верратти Марко
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