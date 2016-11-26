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    Мальдини: «Спаллетти звал меня в «Зенит»

    Бывший игрок «Милана» Паоло Мальдини признался, что получал предложение войти в тренерский штаб «Зенита», когда команду возглавлял Лучано Спаллетти.

    – «Рому» сейчас снова возглавляет Лучано Спаллетти, который у наших болельщиков плотно ассоциируется с «Зенитом».

    – А знаете, кто еще мог бы ассоциироваться с «Зенитом»? Паоло Мальдини!

    – Это как?

    – Очень просто: Спаллетти звал меня в «Зенит». Хотел, чтобы я вошел в его тренерский штаб. Но я отказал Лучано, и дело не в России или «Зените». Хотя, конечно, ваша страна очень далеко. На самом деле я просто не хотел работать в клубе. И не так важно, где он находится, – сказал Мальдини.

    Напомним, Мальдини завершил игровую карьеру в 2009 году – тогда же Спаллетти возглавил «Зенит».

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2016 01:50
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