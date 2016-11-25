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    РФПЛ. «Уфа» одержала первую домашнюю победу, выиграв у «Оренбурга»

    В поединке 15-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле с минимальным счетом одолела «Оренбург» – 1:0. Первую домашнюю победу в сезоне уфимцам принес Ондрей Ваньек, отличившийся на 39-й минуте встречи.

    Благодаря этому успеху команда Виктора Гончаренко набрала 22 очка и поднялась на шестую позицию в турнирной таблице. Гости остались на 12-й строчке.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Уфа – Оренбург – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ваньек, 39.

    Незабитый пенальти: Ваньек, 39.

    Уфа: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Сысуев (Кротов, 73), Стоцкий, Безденежных, Ваньек (Марсиньо, 80), Игбун.

    Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Ойеволе, Жунич, Бреев (Шогенов, 72), Кацалапов, Воробьев, Афонин, Нехайчик, Коронов (Батов, 85), Делькин (Саная, 63).

    Предупреждения: Сысуев, 20; Игбун, 44 – Полуяхтов, 38; Афонин, 44; Воробьев, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2016 18:50
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