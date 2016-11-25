Молодежное первенство. «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом», ЦСКА разошелся миром с «Рубином»

Подошли к концу два матча молодежного первенства России. «Локомотив» на своем поле не смог выиграть у «Урала» – 2:2, а ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (1:1), что позволило армейцам выиграть первый круг чемпионата.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 15-й тур

Локомотив (мол.) – Урал (мол.) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Жуков, 29; 1:1 – Тугарев, 62; 2:1 – Галанин, 73; 2:2 – Конате, 76.

ЦСКА (мол.) – Рубин (мол.) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Макеев, 70; 1:1 – Станиславлевич, 84.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства