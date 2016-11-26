АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Сандерленд», «Лестер» ушел от поражения против «Мидлсбро»

В матче 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле одержал победу над «Сандерлендом» – 2:0. Благодаря этому успеху красные вырвались в лидеры турнирной таблицы.

В других встречах игрового дня действующий чемпион Англии «Лестер» дома ушел от поражения против «Мидлсбро», «Халл Сити» сыграл вничью с «Вест Бромвичем», «Суонси» и «Кристал Пэлас» в невероятном по результативности матче забили девять голов.

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Халл Сити – Вест Бромвич – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Маколи, 34; 1:1 – Доусон, 72.

Лестер – Мидлсбро – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Негредо, 13; 1:1 – Марез, 34 (с пенальти); 1:2 – Негредо, 71; 2:2 – Слимани, 90+4 (с пенальти).

Ливерпуль – Сандерленд – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ориги, 75; 2:0 – Милнер, 90+1 (с пенальти).

Суонси – Кристал Пэлас – 5:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Заха, 19; 1:1 – Сигурдссон, 50; 2:1 – Фер, 66; 3:1 – Фер, 68; 3:2 – Томкинс, 75; 3:3 – Корк, 82 (в свои ворота); 3:4 – Бентеке, 84; 4:4 – Льоренте, 90+1; 5:4 – Льоренте, 90+3.

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