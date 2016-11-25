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    Исинбаева: «ЧМ-2018 – возможность для России показать, что и как нужно делать, чтобы добиваться побед»

    Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева подчеркнула, что чемпионат мира-2018 поможет развить детский спорт в России.

    «Я являюсь неотъемлемой частью чемпионата мира, так как принимала участие в нашей заявке. Для меня это огромная честь и ответственность. В нашей стране будет событие, за которым будет следить весь мир. Для нас чемпионат мира – огромная возможность развить футбол в нашей стране, показать, что и как нужно делать, чтобы добиваться побед. А также возможность развивать детский спорт», – заявила Исинбаева.

    Известная легкоатлетка также поделилась ожиданиями от предстоящей жеребьевки Кубка конфедераций в Казани, в которой она примет участие.

    «Я чувствую себя достаточно комфортно: футбол и легкая атлетика достаточно похожи. Надеюсь, в субботу мы сделаем кому-то хорошо».

    Источник: Р-Спорт

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    25.11.2016 12:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 25 ноября 2016, 14:07

      Одно словоблудство, заебали.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 25 ноября 2016, 13:38

      Исинбаеву вместо Черчесова! Долой Акинфеева - заменяем Валуевым! Родниной меняем Дзюбу! Ну и остальных подобрать можно. Так победим всех футбольных буржуинов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 25 ноября 2016, 13:00

      "футбол и легкая атлетика достаточно похожи"
      "Надеюсь, в субботу мы сделаем кому-то хорошо"

      ШТА?!

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