Реакция Губерниева на резонансное интервью представителя Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Леонида Гольдмана – представителя нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Гольдман обвинил клуб и главного тренера Михаила Галактионова в предвзятом отношении к Дзюбе.

Он считает, что форвард не играет по неспортивным причинам.

– Очень странная история. Какой‑то мужик, называющий себя представителем Дзюбы, что‑то сказал… Вот если бы это Дзюба сказал, это бы имело вес! А так, кто‑то что‑то там лопочет…

Я бы сказал, что Дзюба не ускоряет темп команды. Он должен лучше играть. Потенциал у него хороший, я все еще в него верю. Но мне кажется странным, когда за игроков говорят какие‑то люди.

– То есть Дзюбе нужно высказываться самому?

– Мне кажется, да. А то какой‑то представитель игрока… Ну что за ерунда вообще. Потом будут говорить «пресс‑служба Дзюбы», «министерство иностранных дел Дзюбы», «служба внешней разведки Дзюбы», ну и дальше у Дзюбы должен быть как минимум премьер‑министр! И царь Дзюбы!

Если он себя считает королевством. Если он республика, то должен быть президент Дзюбы. А агенту его я бы посоветовал прежде всего создать министерство культуры! Агенту точно помогло бы.

Дзюба сейчас проигрывает конкуренцию. Замедляет игру команды. Пока находится не в своей лучшей форме, к сожалению. Поэтому и не играет.

Дзюба в «Локо» с февраля 2023 года.

В этом сезоне в его активе 4+4 в 26 матчах.

Если игрок наберет 10 голевых действий, то с ним должны автоматически продлить контракт.

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