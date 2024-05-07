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    • Реакция Губерниева на резонансное интервью представителя Дзюбы

    Реакция Губерниева на резонансное интервью представителя Дзюбы

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Леонида Гольдмана – представителя нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    • Гольдман обвинил клуб и главного тренера Михаила Галактионова в предвзятом отношении к Дзюбе.
    • Он считает, что форвард не играет по неспортивным причинам.

    – Очень странная история. Какой‑то мужик, называющий себя представителем Дзюбы, что‑то сказал… Вот если бы это Дзюба сказал, это бы имело вес! А так, кто‑то что‑то там лопочет…

    Я бы сказал, что Дзюба не ускоряет темп команды. Он должен лучше играть. Потенциал у него хороший, я все еще в него верю. Но мне кажется странным, когда за игроков говорят какие‑то люди.

    – То есть Дзюбе нужно высказываться самому?

    – Мне кажется, да. А то какой‑то представитель игрока… Ну что за ерунда вообще. Потом будут говорить «пресс‑служба Дзюбы», «министерство иностранных дел Дзюбы», «служба внешней разведки Дзюбы», ну и дальше у Дзюбы должен быть как минимум премьер‑министр! И царь Дзюбы!

    Если он себя считает королевством. Если он республика, то должен быть президент Дзюбы. А агенту его я бы посоветовал прежде всего создать министерство культуры! Агенту точно помогло бы.

    Дзюба сейчас проигрывает конкуренцию. Замедляет игру команды. Пока находится не в своей лучшей форме, к сожалению. Поэтому и не играет.

    • Дзюба в «Локо» с февраля 2023 года.
    • В этом сезоне в его активе 4+4 в 26 матчах.
    • Если игрок наберет 10 голевых действий, то с ним должны автоматически продлить контракт.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.05.2024 15:41
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    Комментарии (4)
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    Spartak_forv@
    1715087015
    Губ Шлеп Ру опять ахинею несёт
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    Алекс636363
    1715094676
    окончательно рехнулся. пусть сидит в своем биатлоне и там комментирует
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    Фердя
    1715100081
    Даун
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