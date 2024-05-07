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    • Назван главный фаворит на победу в Лиге чемпионов по версии Opta

    Назван главный фаворит на победу в Лиге чемпионов по версии Opta

    Суперкомпьютер Opta вычислил шансы полуфиналистов Лиги чемпионов выиграть турнир.

    По версии Opta Analyst, «Реал» пройдет «Баварию» с вероятностью почти 61 процент. Соответственно на мюнхенцев дают около 39%.

    В паре «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» почти равенство. 51,60 против 48,40 в пользу немцев.

    • В первых полуфиналах «Бавария» дома сыграла вничью с «Реалом» (2:2), а «Боруссия» на своем поле победила «ПСЖ» (1:0).
    • Ответная встреча в Париже состоится сегодня в 22:00 мск, в Мадриде – завтра в такое же время.

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    Источник: Opta Analyst

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    07.05.2024 17:13
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    Комментарии (3)
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    Skull_Boy
    1715091657
    А ну ка БД удиви
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    zigbert
    1715094264
    Шансы у Баварии все таки есть.За них им и надо цепляться да и Кейна может прорвать.
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    СпорЦмен
    1715159011
    А где срамтак? :)))
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