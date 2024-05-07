Назван главный фаворит на победу в Лиге чемпионов по версии Opta

Суперкомпьютер Opta вычислил шансы полуфиналистов Лиги чемпионов выиграть турнир.

По версии Opta Analyst, «Реал» пройдет «Баварию» с вероятностью почти 61 процент. Соответственно на мюнхенцев дают около 39%.

В паре «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» почти равенство. 51,60 против 48,40 в пользу немцев.

В первых полуфиналах «Бавария» дома сыграла вничью с «Реалом» (2:2), а «Боруссия» на своем поле победила «ПСЖ» (1:0).

Ответная встреча в Париже состоится сегодня в 22:00 мск, в Мадриде – завтра в такое же время.

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