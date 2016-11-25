Семин: «Еременко был в высшей степени профессионалом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что удивлен дисквалификацией игрока ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко из-за употребления кокаина.

«Совсем еще молодого Еременко мы с Суркисом взяли в киевское «Динамо» из «Удинезе». Перед этим много раз летали в Италию, следили за ним. Сначала пригласили в аренду, и он это время отлично использовал: рос как на дрожжах, становился серьезным футболистом. В итоге «Динамо» выкупило его трансфер за очень приличные по тем временам деньги – около пяти миллионов евро.

Никаких проблем с ним не возникало. В высшей степени профессионал. В плане режима вопросов не возникало, тем более он из спортивной семьи. Не пил, не курил... Поэтому я удивился тому, что случилось сейчас. И, признаюсь, огорчился», – сказал Семин.

Напомним, что в допинг-пробе финна обнаружили следы кокаина и его метаболитов. В УЕФА приняли решение дисквалифицировать Еременко на два года.