Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин: «Еременко был в высшей степени профессионалом»

25 ноября 2016, 11:56
4

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что удивлен дисквалификацией игрока ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко из-за употребления кокаина.

«Совсем еще молодого Еременко мы с Суркисом взяли в киевское «Динамо» из «Удинезе». Перед этим много раз летали в Италию, следили за ним. Сначала пригласили в аренду, и он это время отлично использовал: рос как на дрожжах, становился серьезным футболистом. В итоге «Динамо» выкупило его трансфер за очень приличные по тем временам деньги – около пяти миллионов евро.

Никаких проблем с ним не возникало. В высшей степени профессионал. В плане режима вопросов не возникало, тем более он из спортивной семьи. Не пил, не курил... Поэтому я удивился тому, что случилось сейчас. И, признаюсь, огорчился», – сказал Семин.

Напомним, что в допинг-пробе финна обнаружили следы кокаина и его метаболитов. В УЕФА приняли решение дисквалифицировать Еременко на два года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Удинезе Динамо К Еременко Роман Семин Юрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
yanedo
1480065647
Семин: «Еременко был в высшей степени профессионалом» -ну да с лёгкостью отличал плохой кокс от хорошего
Ответить
RedWhiteFans2
1480065973
Он ещё вернется
Ответить
radga
1480078694
Как понимать это высказывание «Еременко был в высшей степени профессионалом»? Профессионал никогда бы с коксом не имел дело.
Ответить
bumer_moscow
1480141364
Игроки московских клубов и одного питерского почему то считают себя звездами.Надо открыть им глаза что они никто
Ответить
Главные новости
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
7
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
7
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
13
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
5
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
13
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
2
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+