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    Семин: «Еременко был в высшей степени профессионалом»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что удивлен дисквалификацией игрока ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко из-за употребления кокаина.

    «Совсем еще молодого Еременко мы с Суркисом взяли в киевское «Динамо» из «Удинезе». Перед этим много раз летали в Италию, следили за ним. Сначала пригласили в аренду, и он это время отлично использовал: рос как на дрожжах, становился серьезным футболистом. В итоге «Динамо» выкупило его трансфер за очень приличные по тем временам деньги – около пяти миллионов евро.

    Никаких проблем с ним не возникало. В высшей степени профессионал. В плане режима вопросов не возникало, тем более он из спортивной семьи. Не пил, не курил... Поэтому я удивился тому, что случилось сейчас. И, признаюсь, огорчился», – сказал Семин.

    Напомним, что в допинг-пробе финна обнаружили следы кокаина и его метаболитов. В УЕФА приняли решение дисквалифицировать Еременко на два года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 11:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 ноября 2016, 09:22

      Игроки московских клубов и одного питерского почему то считают себя звездами.Надо открыть им глаза что они никто

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 25 ноября 2016, 15:58

      Как понимать это высказывание «Еременко был в высшей степени профессионалом»? Профессионал никогда бы с коксом не имел дело.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 ноября 2016, 12:26

      Он ещё вернется

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 25 ноября 2016, 12:20

      Семин: «Еременко был в высшей степени профессионалом» -ну да с лёгкостью отличал плохой кокс от хорошего

      3
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