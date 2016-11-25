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Нобоа: «Это «Бавария», у нее нет слабых игроков»

25 ноября 2016, 09:44
3

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал о компонентах игры своей команды, которые позволили обыграть «Баварию» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Перед игрой все понимали, что маленький шанс на положительный результат есть. Старались играть плотно, быстро вступать в отбор. Когда в первом тайме мы начали потихоньку прессинговать, мюнхенцы стали ошибаться. Подумали, если добавить в этом компоненте, то они будут допускать огрехи чаще. Вот с такой тактикой и вышли после перерыва – чаще прессинговать. И она дала результат – «Ростов» забил дважды.

Помогло ли отсутствие Нойера «Ростову»? Не думаю. Это «Бавария», в такой команде нет слабых игроков. Возможно, играй он, все сложилось бы по-другому, но результат уже на табло», – заявил Нобоа.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» – «Бавария» закончился со счетом 3:2. Нобоа стал автором одного из голов в этой игре.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Ростов Бавария Нобоа Кристиан Нойер Мануэль
Комментарии (3)
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товрос
1480059171
Нобоа забил самый красивый и самый важный гол в этой игре
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vgarakh
1480060240
Великолепный гол, Кристиан. Почаще так, удачи тебе и Ростову.
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