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    Адилсон: «В России я столкнулся с разными культурами»

    Полузащитник «Терека» Адилсон признал, что узнал много нового после четырех лет выступлений в российском чемпионате.

    «На поле и вне его я узнал много нового. Здесь я столкнулся с разными культурами, выучил больше языков, таких как английский или русский. Это возможность путешествовать по всей Европе. У меня была возможность встретиться с игроками высокого уровня, как Халк или Жулиано, который теперь играет в «Зените». В России уровень футбола очень высокий. Мне довелось работать с тремя тренерами, и у всех была своя методика», – сказал он в интервью zh.clicrbs.com

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 10:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 25 ноября 2016, 05:57

      Повезло Тереку с Варкеном

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 25 ноября 2016, 01:05

      молодец Варкен!!!!

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 24 ноября 2016, 11:58

      Скромный парень не упомянул о том, что он здорово вырос как игрок за эти годы.

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