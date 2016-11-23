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    Рейнгольд считает, что от перехода Селихова в «Спартак» больше остальных проиграл Песьяков

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход голкипера «Амкара» Александра Селихова в «Спартак». Напомним, стаж ворот подписал контракт с красно-белыми на 4,5 года.

    «Трудно сказать. Я редко Селихова видел. По игре со «Спартаком» ничего сверхъестественного не увидел. Мастерство у него присутствует и парень молодой. Это его главные достоинства. Но ему еще надо выиграть конкуренцию у Реброва. Артем прибавил. Поэтому не сразу Селихов попадет в основной состав. В этой ситуации больше всех проиграл Песьяков. Он оказался третьим лишним и ему нужно искать другую команду», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.11.2016 19:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 24 ноября 2016, 05:04

      ему вообще надо было искать другую команду))) как он попал в Спартак? Самый бездарный вратарь за всю историю клуба

      1
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      Рейтинг: +643

      Symbol 23 ноября 2016, 21:04

      Невелика потеря.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 ноября 2016, 20:36

      Ну это и так понятно). И против никто не будет...

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