Луческу заявил, что место в воротах в матче против «Маккаби» займет Лодыгин

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива. Напомним, питерский клуб обеспечил себе выход из группы. Матч состоится 24 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Мы сейчас не думаем о матче с «Краснодаром». Завтра у нас игра в Лиге Европы, нужно уважать этот турнир. Не будем забывать, что это очки в рейтинге, таким образом мы помогаем всем российским клубам. Что касается голкипера, то завтра в воротах будет Лодыгин. Хотел бы до конца года не менять вратаря. По поводу трансферов встретимся с руководством на следующей неделе и все обсудим, пока нет никакой ясности.

Что касается «Маккаби», то последние игры они выступали одним составом, не думаю, что увидим завтра какие-то изменения в игре соперника. У них хороший состав, многие игроки выступают в национальных сборных. «Маккаби» надо выходить из группы, у них будет запредельная мотивация. Состав «Зенита» будет несколько другим, чем был в Израиле», – сказал специалист.