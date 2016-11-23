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  • Луческу заявил, что место в воротах в матче против «Маккаби» займет Лодыгин

Луческу заявил, что место в воротах в матче против «Маккаби» займет Лодыгин

23 ноября 2016, 19:15
3

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива. Напомним, питерский клуб обеспечил себе выход из группы. Матч состоится 24 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Мы сейчас не думаем о матче с «Краснодаром». Завтра у нас игра в Лиге Европы, нужно уважать этот турнир. Не будем забывать, что это очки в рейтинге, таким образом мы помогаем всем российским клубам. Что касается голкипера, то завтра в воротах будет Лодыгин. Хотел бы до конца года не менять вратаря. По поводу трансферов встретимся с руководством на следующей неделе и все обсудим, пока нет никакой ясности.

Что касается «Маккаби», то последние игры они выступали одним составом, не думаю, что увидим завтра какие-то изменения в игре соперника. У них хороший состав, многие игроки выступают в национальных сборных. «Маккаби» надо выходить из группы, у них будет запредельная мотивация. Состав «Зенита» будет несколько другим, чем был в Израиле», – сказал специалист.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Зенит Маккаби Лодыгин Юрий Луческу Мирча
Комментарии (3)
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Вомбат
1479920015
"Хотел бы до конца года не менять вратаря." Из-за этого хотения Зенит еще при упрямом молодом португальце потерял уйму очков и дважды уступил золото. Теперь на те же грабли наступает старый, но не менее упрямый румын .
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Danjer
1479945327
Может он хочет повторить выездной матч???ему наверное нравится отыгрывание,а тут он в Юрке уверен)))))))))))
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Garrincha58
1479988763
старый мистер тупой тренер нет чтобы выставить молодежь поставит всех основных а потом будет плакаться мол все травмированы уставшие когда просрут в Краснодаре ему сейчас насрать на все Зенит последняя команда после он пойдет на отдых а то что он говорит что строит новую команду просто лукавит старый лис он два года отработает создаст видимость и свалит в Турцию или Бухарест
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