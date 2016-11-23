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    Джикия: «С российским паспортом пробиться в топ-клуб шансов в пять раз больше»

    Защитник «Амкара» Георгий Джикия рассказал о личных мотивах, которые повлияли на него при выборе национальной команды.

    «Общаюсь с людьми, которые ждут, что я приеду играть за сборную Грузии. Но у меня личные обстоятельства: пока еще я не готов менять паспорт и становиться в России легионером. Это обсуждалось с Гаджиевым, он сказал, что если мы с Идову будем играть за другие сборные, начнутся проблемы с составом.

    А если мы перестанем быть востребованы в «Амкаре», то и в топ-клуб попасть будет сложно. С российским паспортом шансов в 5 раз больше. Сейчас надо хорошо закончить сезон с «Амкаром» – и тогда, возможно, появятся серьезные предложения», – признался Джикия.

    Напомним, что ранее Станислав Черчесов привлек Георгия в сборную России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2016 11:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 24 ноября 2016, 15:54

      рапрап апр ар а

      0
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      Рейтинг: +350

      zadira56 23 ноября 2016, 16:22

      По-хорошему удивлен его игрой!
      Продолжай также и дальше по нарастающей!

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 23 ноября 2016, 13:05

      Да-да

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 23 ноября 2016, 12:48

      молодец

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 23 ноября 2016, 12:22

      Я думал скажет, что ХОЧЕТ выступать за сборную России...

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 ноября 2016, 11:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Новоиспечённый "россиянин" очень некорректно вёл себя с Промесом- мог ведь травму нанести говнюк!!!

      -5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 ноября 2016, 11:42

      Фишру рубит Джикия

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      Рейтинг: +212

      perm 242 23 ноября 2016, 11:39

      слова не мальчика, но мужа ...

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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 23 ноября 2016, 11:37

      Правильно мужик мыслит. Соображает!

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