Паршивлюк имеет шанс восстановиться к матчу с «Ростовом»

«Анжи» начал подготовку к матчу 15-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом», который пройдет на выезде. Первое занятие прошло вчера вечером на резервном поле «Анжи Арены» с естественным покрытием.

Получивший травму спины в матче с «Уфой» защитник Сергей Паршивлюк работал по индивидуальной программе в тренажерном зале. Он имеет все шансы восстановиться к выездной встрече. На среду у «Анжи» запланирована утренняя тренировка и теоретическое занятие после нее.

Матч в Ростове-на-Дону состоится в воскресенье, 27 ноября.