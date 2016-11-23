Ребров: «Наполи» не простит недоконцентрацию»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров пообещал, что его футболисты смогу справиться с давлением со стороны «Наполи» в предстоящем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сан-Паоло».

«Не имеет значения, где играть матчи Лиги чемпионов. Эти поединки проходят на лучших стадионах Европы. Завтра важен будет не стадион, а поддержка. Здесь она просто сумасшедшая. Завтра ребята это почувствуют с первых минут.

Они сами понимают, что если на поле не будет команды, если хотя бы кто-то один не до конца будет сконцентрирован, соперник этого не простит. Мы увидим это с первых минут, когда почувствуем прессинг. Надо выдержать этот натиск и потом играть в свой футбол. А то, что мои футболисты умеют играть в такой футбол, я уверен. Надеюсь, ребята это продемонстрируют», – заявил Ребров.

Матч пятого тура группового этапа «Наполи» – «Динамо» Киев состоится в среду, 23 ноября, в 22:45 по московскому времени.