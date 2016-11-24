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Овидиу Хацеган (Арад)
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Наполи - Динамо

23.11.2016, Среда, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига чемпионов, 5 тур Наполи - Динамо
Лига чемпионов (2016/2017), группа B
1 тур
13 сентября, вторник 21:45 Динамо 1:2 Наполи
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 24 ноября 2016, 00:45

    Ставил на ничью! Хочется, чтобы Динамо сыграло хорошо!

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