МЛС. Голевой пас Джовинко не помог «Торонто» в матче с «Монреалем»

Состоялся первый полуфинальный матч плей-офф МЛС, в котором «Монреаль» обыграл «Торонто» со счетом 3:2. Известный по выступлениям в Англии Дидье Дрогба появился в составе «Монреаля» на 71-й минуте матча, но результативными действиями не отметился. Нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко провел все 90 минут встречи на поле, записав на свой счет голевую передачу. Ответный матч состоится 1 декабря.

США. МЛС. 1/2 финала, первый матч

Монреаль – Торонто – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Одуро, 10; 2:0 – Манкозу, 12; 3:0 – Ойонго, 53; 3:1 – Алтидор, 68; 3:2 – Брэдли, 73.

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