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Ди Мария: «Для победы в Лиге чемпионов «ПСЖ» нужно немного удачи»

22 ноября 2016, 18:11
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Арсенала». Напомним, встреча состоится 23 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

– В стартовом туре вы показали очень хорошую игру в матче против «Арсенала», но довольствовались ничьей – 1:1. Чему вас научила та встреча?

– Мы действительно показали хороший футбол, у нас были все шансы выиграть. Считаю, мы выглядели предпочтительнее «Арсенала», который как раз выглядел бледно. Нам просто нужно было забивать больше. Мы прекрасно понимаем, что «Арсенал» очень силен. Там хватает высококлассных футболистов, но если мы сыграем в свою силу, то вполне способны набрать три очка.

– Какие козыри есть у «Арсенала»?

– Лондонцы здорово действуют на контратаках. Месут Озил – игрок высочайшего уровня. Его передачи всегда изобретательны и точны, а ведь вокруг него собраны очень быстрые футболисты. Но пока мы играем в Лиге чемпионов очень прилично. Осталось еще два тура, но мы продолжаем работу. Наша цель – занять первое место в группе.

– Вы уже побеждали в Лиге чемпионов. Что нужно для того, чтобы выиграть турнир?

– Удача. Просто немного удачи. В прошлом году мы вылетели после встречи с «Манчестер Сити». Вроде бы у нас была более мастеровитая команда, мы создали больше голевых моментов, но уступили в Манчестере – 0:1. Нам просто не хватило удачи, но также мы не сыграли в свою силу.

С другой стороны, с «Реалом» я добирался до финала. Мы были в паре минут от поражения, когда Серхио Рамос сравнял счет и изменил весь сценарий. Это отличный пример того, как много значит улыбка фортуны.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов ПСЖ Арсенал Ди Мария Анхель
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