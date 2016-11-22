Морено: «Почти нереально поразить ворота «Атлетико»

Защитник ПСВ Эктор Морено поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Атлетико» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов. Игрок отметил высокое качество обороны «матрасников», а также игровую дисциплину соперника.

«Матчи против «Атлетико» – невероятно тяжелые. Практически нереально поразить ворота этой команды. Между игроками мадридцев отлично налажено понимание, они четко знают свои функции. Сделать всех единомышленниками – одна из сложнейших задач», – сказал Морено

Поединок «Атлетико» – ПСВ состоится в среду, 23 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.