Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Р-Спорт»: Головин – обладатель премии «Первая пятерка» уходящего года

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим молодым игроком РФПЛ уходящего года. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации.

    Отметим, что в борьбе за премию «Первая пятерка» Головин, ставший в этом году чемпионом России в составе армейского клуба, обошел Игоря Безденежных, Дмитрия Ефремова, Рифата Жемалетдинова и Георгия Тигиева.

    Напомним, по итогам прошлого года лучшим молодым игроком, выступающим в РФПЛ, стал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2016 19:12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 ноября 2016, 22:18

      Да уж конкуренты как на подбор, особенно Жималлетдинов, неиграющий в Рубине

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 21 ноября 2016, 20:42

      отличный игрок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      life85 21 ноября 2016, 20:35

      Надеюсь "звёздочку" не схватит .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 ноября 2016, 19:18

      на сколько он обошёл Игоря нашего,не побоюсь этой фамилии..Безденежных?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11