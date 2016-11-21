«Р-Спорт»: Головин – обладатель премии «Первая пятерка» уходящего года

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим молодым игроком РФПЛ уходящего года. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации.

Отметим, что в борьбе за премию «Первая пятерка» Головин, ставший в этом году чемпионом России в составе армейского клуба, обошел Игоря Безденежных, Дмитрия Ефремова, Рифата Жемалетдинова и Георгия Тигиева.

Напомним, по итогам прошлого года лучшим молодым игроком, выступающим в РФПЛ, стал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.