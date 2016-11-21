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  • Кавазашвили считает странным решение руководства «Спартака» купить Селихова

Кавазашвили считает странным решение руководства «Спартака» купить Селихова

21 ноября 2016, 16:35
11

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил непонимание в связи с возможным переходом в стан красно-белых голкипера «Амкара» Александра Селихова. Заслуженный ветеран считает, что подобный шаг может навредить как стражу ворот пермяков, так и нынешнему основному вратарю спартаковцев Артему Реброву.

«Не знаю, о чем думает руководство «Спартака»… Сегодня есть основной вратарь, и это Ребров. Он пропускает очень мало мячей. И вдруг придет еще один голкипер из основы другого клуба и будет сидеть в запасе. Чем они мотивируют такой ход, мне не понятно. Если Селихов на такое готов, то это его право…

Однако странный поступок со стороны руководства. Тем самым они дадут знать Реброву: «Учти, в любой момент мы можем убрать тебя и поставить Селихова». Но это не означает, что Александр будет выглядеть в воротах столь же уверенно, как в этом году выглядит Артем. Любой футболист сначала должен адаптироваться в коллективе. Не всегда отличный вратарь одного клуба сможет так же классно играть в другой команде.

Такие манипуляции могут загубить карьеру Селихова. Допустим, его поставили в основной состав. Этим они уже «убили» Реброва недоверием. Тем временем Селихов встал в ворота. Переволновался, пропустил голы. И все, он пропащий голкипер для «Спартака». И что тогда? Если Реброва перестанут ставить в основу, то оттуда нужно уходить. Его любая команда возьмет», – сказал Кавазашвили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Селихов Александр
Комментарии (11)
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filosof sparty
1479735589
Честно говоря Артёма жалко, он наш, он Спартач!
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mgordeev
1479736164
Не припомню, чтобы конкуренция когда-то негативно влияла на Реброва. Взрослый мужик, все понимает, да и всегда понимал. А не прикупить по возможности прекрасного молодого вратаря, имея на воротах достаточно возрастного - полная тупость. Кроме этого - был интерес со стороны Зенита, это в том числе и их ослабляет. Менеджмент все правильно сделал.
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джон базелон
1479738117
С таким же успехом можно говорить о том,что переход Селихова поможет Артему ещё лучше заиграть,а самому Селихову это т этап а карьере пойдёт на пользу,так как Спартак совсем другой уровень.Рассуждать о том,что может произойти а что нет,можно как в одну сторону,так и в другую.Время все расставить по своим местам.Конкуренция во всех линиях только делает клуб сильнее!
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Опорник84
1479739063
Селихов парень перспективный, а Ребров опытный, думаю конкуренция пойдет обоим на пользу!
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maksspartak
1479739248
ну в принципе правильно все говорит ))) но и Реброву в принципе не помешает небольшой стимул
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radga
1479739352
Спартак покупает Селихова с расчетом на лигу чемпионов, это что не понятно кому-то? Не дай бог у кого-то из вратарей травма, и что тогда? Ну и не побоюсь сказать, что Селихов вратарь на большое будущее. Осталось узнать не утка ли это о переходе?
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Baggio1986
1479740097
Конечно тут конкуренция,расслабляться нельзя,да и в любой момент можно получить серьезную травму,можно рокировку делать,по очереди выпускать,что бы никто не жаловолся.Но Песьякова надо продать давно было,ему нужна игровая практика,вратарь средний,но покуражить может,как в конце прошлого сезона.
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subbotaspartak
1479740528
Действительно, зачем Селихова купили, Когда есть Анзор Кавазашвили.
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panmon
1479742441
Купит и отдаст Амкару в аренду! Вложение денег отличное, а все эти эксперты только поболтать...
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ViktorMG
1479743647
Что бы не дать усилится Зениту. Зенит такую политика практикует постоянно.
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