Кавазашвили считает странным решение руководства «Спартака» купить Селихова

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил непонимание в связи с возможным переходом в стан красно-белых голкипера «Амкара» Александра Селихова. Заслуженный ветеран считает, что подобный шаг может навредить как стражу ворот пермяков, так и нынешнему основному вратарю спартаковцев Артему Реброву.

«Не знаю, о чем думает руководство «Спартака»… Сегодня есть основной вратарь, и это Ребров. Он пропускает очень мало мячей. И вдруг придет еще один голкипер из основы другого клуба и будет сидеть в запасе. Чем они мотивируют такой ход, мне не понятно. Если Селихов на такое готов, то это его право…

Однако странный поступок со стороны руководства. Тем самым они дадут знать Реброву: «Учти, в любой момент мы можем убрать тебя и поставить Селихова». Но это не означает, что Александр будет выглядеть в воротах столь же уверенно, как в этом году выглядит Артем. Любой футболист сначала должен адаптироваться в коллективе. Не всегда отличный вратарь одного клуба сможет так же классно играть в другой команде.

Такие манипуляции могут загубить карьеру Селихова. Допустим, его поставили в основной состав. Этим они уже «убили» Реброва недоверием. Тем временем Селихов встал в ворота. Переволновался, пропустил голы. И все, он пропащий голкипер для «Спартака». И что тогда? Если Реброва перестанут ставить в основу, то оттуда нужно уходить. Его любая команда возьмет», – сказал Кавазашвили.