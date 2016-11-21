Резвухин: «У меня нет информации о медосмотре Селихова в «Спартаке», поговорим, когда будут факты»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин подчеркнул, что не имеет информации по поводу прохождения голкипером пермяков Александром Селиховым медицинского обследования для «Спартака». Сегодня СМИ сообщили, что 22-летний страж ворот прошел осмотр в одной из московских клиник перед подписанием контракта с красно-белыми.

– Появилась информация о том, что Селихов прошел медобследование в сопровождении врача «Спартака».

– У меня нет такой информации. Сложно комментировать слухи. Будут факты, тогда можно разговаривать.

– То есть пока никакой договоренности со «Спартаком» нет?

– Нет, никаких бумаг не подписано. Рано говорить об этом.