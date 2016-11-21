Дисквалифицированный Балотелли побывал на миланском дерби

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли посетил миланское дерби в прошедшие выходные. Примечательно, что в это же время его команда играла в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (1:0). Сам итальянец вынужден был пропустить данную встречу из-за дисквалификации.

Матч 13-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Интер» закончился со счетом 2:2. После этого результата «Милан» имеет в своем активе 26 очков и занимает третье место в Серии А. «Интер» с 18-ю очками располагается на девятой строчке.