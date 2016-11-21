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    Серия А. «Интер» вырвал ничью у «Милана» на второй добавленной минуте матча

    В матче 13-го тура чемпионата Италии «Милан» упустил победу над «Интером». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счетом 2:2. Ничью команде Стефано Пиоли принес Иван Перишич, отличившийся в самой концовке поединка.

    После этого результата «Милан» имеет в своем активе 26 очков и занимает третье место в Серии А. «Интер» с 18-ю очками располагается на девятой строчке.

    Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

    Милан – Интер – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сусо, 43; 1:1 – Кандрева, 53; 2:1 – Сусо, 58; 2:2 – Перишич, 90+2.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2016 00:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 21 ноября 2016, 15:37

      ИНТЕР ЗАСЛУЖИВАЛ БОЛЬШЕГО

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 ноября 2016, 09:12

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 21 ноября 2016, 07:19

      Жаль

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 21 ноября 2016, 00:53

      Отличная игра! Прекрасное завершение футбольного уик-энда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 ноября 2016, 00:46

      Это была бесподобная игра! Просто песня, без слов...Интер показал характер. Учитесь, пацаны...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33715

      zra78 21 ноября 2016, 00:46

      Эх,жаль

      -1
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