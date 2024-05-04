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    Семин объяснил проблемы «Краснодара» в чемпионской гонке

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался после матча 27-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (0:1).

    «Я уже неоднократно говорил: так за чемпионство не борются. Чисто психология не на высоком уровне у команды. Это основное, потому что как только «Краснодар» приближается к «Зениту», так обязательно допускает какие-то ошибки и проигрывает матч.

    «Зенит» явный фаворит. Не получается такой конкретной конкуренции за чемпионское звание. Почему? Это должен сам «Краснодар» внутри разобраться: руководители, тренеры. О матче можно что хочешь говорить: тактические моменты, технические ошибки. Но когда нет концентрации, когда психология не чемпионская, ничего не получится», – сказал Семин.

    • У «Краснодара» 0 трофеев за 16-летнюю историю.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2024 23:31
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    Комментарии (10)
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    PAREVG.
    1714855366
    шПалыч прав. Как только начинают приближаться к титулу - сами начинают боятся проиграть. Так и есть - психология.
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    Алексей З
    1714856900
    Да откуда ей взятся чемпионской психологии , если они в лидеры выходили не по игре , а по стечению обстоятельств. Извините за резкость , но на дурака можно матч выиграть , но в длинную не прокатит, на одном везении чемпионами не становятся.
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    aldo conte
    1714868287
    Не по Сеньке ("Краснодару") чемпионская шапка.
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    Валя Ромашина
    1714877858
    В футболе все давно распределено и куплено . Наивные люди верят в эти спектакли ?
    Ответить
    Suvorov71
    1714879260
    Жаль быков, так хорошо шли, но потом такие залеты, просто удивительно, но они начались еще при том тренере, так что сейчас все шишки получит Мурад
    Ответить
    sochi-2013
    1714884870
    "Да, такое ощущение, что Зенит специально поддерживает интригу, а Краснодар боится стать чемпионом." Палыч развернул мой ответ ему от 01,05.24
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    Pourquoi pas
    1714888959
    Абсолютно поддерживаю! Переиначив профессора Преображенского (разруха - она не в клозетах, она в головах)- чемпионство, оно не на поле, оно в головах! )))
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