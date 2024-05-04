Семин объяснил проблемы «Краснодара» в чемпионской гонке

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался после матча 27-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (0:1).

У грозненцев на 46-й минуте забил Мохамед Конате.

«Краснодар» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

«Я уже неоднократно говорил: так за чемпионство не борются. Чисто психология не на высоком уровне у команды. Это основное, потому что как только «Краснодар» приближается к «Зениту», так обязательно допускает какие-то ошибки и проигрывает матч.

«Зенит» явный фаворит. Не получается такой конкретной конкуренции за чемпионское звание. Почему? Это должен сам «Краснодар» внутри разобраться: руководители, тренеры. О матче можно что хочешь говорить: тактические моменты, технические ошибки. Но когда нет концентрации, когда психология не чемпионская, ничего не получится», – сказал Семин.