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Судьи
Главный судья:
Паоло Тальявенто (Терни)
Материалы

Милан - Интер

20.11.2016, Воскресенье, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ Италия. Серия А, 13 тур Милан - Интер
Обзор матча
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 22:45 Милан 3:0 Интер
3 тур
13 сентября, воскресенье 21:45 Интер 1:0 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
19 апреля, воскресенье 21:45 Интер 0:0 Милан
12 тур
23 ноября, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 22:45 Милан 1:0 Интер
17 тур
22 декабря, воскресенье 23:45 Интер 1:0 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
26 тур
24 февраля, воскресенье 23:45 Интер 1:1 Милан
7 тур
7 октября, воскресенье 22:45 Милан 0:1 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 22:45 Интер 4:2 Милан
18 тур
15 января, воскресенье 23:45 Милан 0:1 Интер
Суперкубок Италии 2011
Финал
6 августа, суббота 16:00 Милан 2:1 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 22:45 Милан 3:0 Интер
12 тур
14 ноября, воскресенье 22:45 Интер 0:1 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
24 января, воскресенье 22:45 Интер 2:0 Милан
2 тур
29 августа, суббота 22:45 Милан 0:4 Интер
Товарищеские матчи 2009

14 августа, пятница 23:30 Милан 0:1 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 22:30 Интер 2:1 Милан
5 тур
28 сентября, воскресенье 22:30 Милан 1:0 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
36 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Милан 2:1 Интер
17 тур
23 декабря, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 21 ноября 2016, 08:06

    я так не играю :(

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    Рейтинг: +740

    krg-kz 21 ноября 2016, 05:44

    Интер нахера было забивать? Свои пацаны же...

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 21 ноября 2016, 00:37

    Желаю победы Милану!!!

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    Рейтинг: +740

    krg-kz 21 ноября 2016, 00:03

    Скоро Милан вернет свое величие

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    Рейтинг: +1710

    Benifacto 21 ноября 2016, 00:01

    1-1 ужэ как минуты 3

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 20 ноября 2016, 23:37

    Ееее Бэби:)

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