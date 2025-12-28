28.12.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-2-1
16
Меньян
33
Бартезаги
5
Де Винтер
31
Павлович
23
Томори
20
Лофтус-Чик
14
Модрич
12
Рабьо
56
Салемакерс
11
Пулишич
28
Нкунку
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
14
Нуньес
17
Белла Кочап
33
Ойегоке
6
Брадарич
19
Ниасс
73
Мусрати
24
Бернед
25
Москера
23
Гиоване
23
Томори
19
Одогу
19
Одогу
23
Томори
56
Салемакерс
13
Атекаме
13
Атекаме
56
Салемакерс
14
Модрич
30
Яшари
30
Яшари
14
Модрич
11
Пулишич
21
Риччи
21
Риччи
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
6
Брадарич
2
Валентини
2
Валентини
6
Брадарич
33
Ойегоке
8
Сердар
8
Сердар
33
Ойегоке
73
Мусрати
21
Харруи
21
Харруи
73
Мусрати
23
Гиоване
99
Орбан
99
Орбан
23
Гиоване
25
Москера
9
Сарр
9
Сарр
25
Москера
Остались в запасе
Милан
Верона
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
38
Alex Castiello
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
38
Alex Castiello
ЦФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Милан - Верона
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
5
15
Офсайды
1
1
Количество передач
426
393
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.43
0.39
xGP (предотвращенные голы)
-0.07
-0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Вероны», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»