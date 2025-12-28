28.12.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
59
Залевски
19
Джимсити
4
Хин
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
4-3-1-2
1
Зоммер
25
Аканджи
95
Бастони
31
Биссек
32
Димарко
23
Барелла
20
Чалханоглу
7
Зелински
11
Энрике
9
Тюрам
10
Мартинес
59
Залевски
47
Бернаскони
47
Бернаскони
59
Залевски
23
Колашинац
10
Самарджич
10
Самарджич
23
Колашинац
8
Пашалич
7
Сулемана
7
Сулемана
8
Пашалич
77
Дзаппакоста
80
Муса
80
Муса
77
Дзаппакоста
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
10
Мартинес
17
Диуф
17
Диуф
10
Мартинес
7
Зелински
16
Фраттези
16
Фраттези
7
Зелински
23
Барелла
22
Мхитарян
22
Мхитарян
23
Барелла
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
Остались в запасе
Аталанта
Интер
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
7
Matteo Spinaccè
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
7
Matteo Spinaccè
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Аталанта - Интер
2
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
8
12
Офсайды
3
2
Количество передач
424
529
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Интера», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»