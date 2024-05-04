Хави прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о матче 34-го тура Примеры против «Жироны» (2:4).
«Дарим матчи соперникам. Это было с «Реалом», это случилось и с «Жироной».
Эти ошибки – часть процесса обучения. Нашим футболистам надо взрослеть. Неудачи нужны для получения опыта.
Первым таймом я был доволен. Потом мы пропустили три гола из ничего. Это психологическая поправимая проблема. В этом сезоне у нас много индивидуальных ошибок», – сказал Хави.
- «Жирона» поднялась на 2-е место, опустив «Барселону» на 3-е.
- Команда впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.
- У «Барселоны» 0 трофеев в сезоне.