Хави прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о матче 34-го тура Примеры против «Жироны» (2:4).

«Дарим матчи соперникам. Это было с «Реалом», это случилось и с «Жироной».

Эти ошибки – часть процесса обучения. Нашим футболистам надо взрослеть. Неудачи нужны для получения опыта.

Первым таймом я был доволен. Потом мы пропустили три гола из ничего. Это психологическая поправимая проблема. В этом сезоне у нас много индивидуальных ошибок», – сказал Хави.