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    Хави прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о матче 34-го тура Примеры против «Жироны» (2:4).

    «Дарим матчи соперникам. Это было с «Реалом», это случилось и с «Жироной».

    Эти ошибки – часть процесса обучения. Нашим футболистам надо взрослеть. Неудачи нужны для получения опыта.

    Первым таймом я был доволен. Потом мы пропустили три гола из ничего. Это психологическая поправимая проблема. В этом сезоне у нас много индивидуальных ошибок», – сказал Хави.

    • «Жирона» поднялась на 2-е место, опустив «Барселону» на 3-е.
    • Команда впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.
    • У «Барселоны» 0 трофеев в сезоне.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    04.05.2024 23:15
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    Комментарии (4)
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    Artemka444
    1714854724
    Отмазы обычные!!
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    Эмом
    1714867689
    Ну хоть судью не обвинил, уже молодец.
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    Niklas80
    1714876302
    Разговоры для бедных.
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    Алексей З
    1714880872
    Поражения Барсы уже не удивляют. Для меня лично , главная загадка , как они сумели стать чемпионами в прошлом году ? Именно это и породило неоправданные ожидания , а по сути команда только строится. "Матереют"(набираются опыта) игроки и тренер.
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