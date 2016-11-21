«Спартак» ближе всего к приобретению Селихова

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о вариантах развития истории с переходом 22-летнего голкипера пермского клуба Александра Селихова.

«Спартак» сделал конкретное предложение по Селихову, и на данный момент красно-белые ближе всего к приобретению нашего вратаря. Также есть и другие предложения. Например, из Италии.

«Спартак» – топ-клуб, если удастся договориться, то это будет плюс как для клуба, так и для игрока. Хочет ли сам Селихов покидать «Амкар»? Есть предложения, от которых не отказываются», – рассказал Резвухин.

Отметим, что в текущем сезоне Селихов провел 14 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил девять мячей.