Рейнгольд: «Гол Глушакова – это что-то уникальное»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд отметил волю к победе, которую продемонстрировали красно-белые в матче с «Амкаром».

«Я очень доволен увиденным, в очередной раз увидел «Спартак» в действии, хотя игра давалась очень тяжело, поскольку соперник приехал не в футбол играть, а хулиганить. «Амкар», как говорится, сам не играет и другим не дает. Таким командам нужно быстро забивать, в этом ошибка «Спартака», который почему-то перешел на игру с навесов. А так, красно-белые продемонстрировали огромную волю к победе, а гол Глушакова – это что-то уникальное. Дай ему это повторить миллион раз, не думаю, что он даже в створ попадет», – заявил Рейнгольд.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Амкар» закончился со счетом 1:0.