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Рейнгольд: «Гол Глушакова – это что-то уникальное»

21 ноября 2016, 10:29
14

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд отметил волю к победе, которую продемонстрировали красно-белые в матче с «Амкаром».

«Я очень доволен увиденным, в очередной раз увидел «Спартак» в действии, хотя игра давалась очень тяжело, поскольку соперник приехал не в футбол играть, а хулиганить. «Амкар», как говорится, сам не играет и другим не дает. Таким командам нужно быстро забивать, в этом ошибка «Спартака», который почему-то перешел на игру с навесов. А так, красно-белые продемонстрировали огромную волю к победе, а гол Глушакова – это что-то уникальное. Дай ему это повторить миллион раз, не думаю, что он даже в створ попадет», – заявил Рейнгольд.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Амкар» закончился со счетом 1:0.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Глушаков Денис
Комментарии (14)
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momwig_
1479714338
Ну нет - в створ Денис в последнее время стал попадать почаще ,что приятно. Но ТАК попасть, конечно - это удача.
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ЧуСа 21
1479715264
крутой но что тут уникального?
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Niepel
1479717124
У итальянца спартачи стали больше бить издали! Это здорово! И на тренировках, наверное, стали больше бить по воротам, а не в "квадрат" стоячий играть!
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shpilman
1479719854
Вообще Глушаков еще в том сезоне говорил, что не идет удар, хотя на тренировках все влетает, видимо в этом сезоне нормально летит))))
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роналдон
1479721326
У Дениса хорошо развита воля к победе. Важные голы стал забивать, особенно в концовках матчей. Так что никакие "цветные" натурализованные нам не нужны.. Нам нужны наши футболисты с характером, а не безвольные капризные пай-мальчики типа "Кокоши"..
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Алексей1988
1479724038
Хоть и терпеть не могу свинарей грязных, но гол шикарный )
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dimid
1479726192
капитан, одним словом!
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serppion
1479729093
"Дай ему это повторить миллион раз, не думаю, что он даже в створ попадет". Я тоже такого мнения. Автобус Гаджиева довольно-таки успешно катил Спартака по маршруту уфимцев. И тут вдруг такое!
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SSC
1479731101
Глушаков пушка страшная
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MAE
1479731163
таких уникальных ,в каждом чемпионате хватает
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