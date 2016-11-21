Сусо остался доволен ничьей с «Интером»

Полузащитник «Милана» Сусо, ставший автором дубля в ворота «Интера» в миланском дерби, признался, что остался доволен ничейным результатом встречи.

«Это был хороший матч, но во втором тайме мы ослабили хватку, позволив «Интеру» слишком многое.

В целом я доволен результатом. «Милан» мог победить, но сейчас у нас все мысли уже о следующей игре против «Эмполи», в которой надо брать три очка», – заявил Сусо.

Матч 13-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Интер» закончился со счетом 2:2. После этого результата «Милан» имеет в своем активе 26 очков и занимает третье место в Серии А. «Интер» с 18-ю очками располагается на девятой строчке.