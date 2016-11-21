Арустамян: «Селихов ожидает решения клуба и агента»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился подробностями возможного трансфера вратаря «Амкара» Александра Селихова. Напомним, на него претендуют «Спартак» и «Зенит».

«Информация о возможном переходе Селихова в «Лацио», как мы и предполагали, оказалась неправдой и больше была похожа на «игру вокруг трансфера». А вот «Зенит» и «Спартак» давно проявляют интерес к вратарю. Несколько недель назад очевидным фаворитом считался клуб из Санкт-Петербурга, однако на этой неделе ситуация резко изменилась. «Спартак» предложил «Амкару» чуть меньше 4 миллионов евро. Сам игрок ожидает решения клуба и собственного агента», – рассказал Арустамян.

Стоит отметить, что завершение трансфера Селихова в «Спартак» ожидается во вторник. Сумма сделки оценивается в 3,5 миллионов евро.