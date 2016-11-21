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    Каррера: «Для меня честь быть частью этой большой семьи»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что горд быть частью столичного клуба. Напомним, красно-белые обыграли в матче 14-го тура Премьер-лиги «Амкар» на своем поле со счетом 1:0, что позволило московской команде досрочно завершить первый круг чемпионата на первой строчке в турнирной таблице.

    «Для меня честь быть частью этой большой семьи», – написал на своей странице в Instagram Каррера.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    21.11.2016 06:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 21 ноября 2016, 11:13

      УНО УНО УНО УН МОМЕНТО, УНО УНО УНО САНТИМЕНТО!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 ноября 2016, 09:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А зачем в хлеве два хряка-карьера и Федун или один временный?

      -6
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      Рейтинг: +175

      Freux 21 ноября 2016, 08:01

      Для ФК СМ,честь что его тренирует Массимо Каррера.Это судьба,СМ и Каррера нашли друг друга00

      -1
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      Рейтинг: +427

      policepnz > Freux 21 ноября 2016, 09:17

      рано петь дефирамбы! всего 3 очка от Зины!!! вот к предпоследнему туру бы так!

      -1
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      Рейтинг: +175

      Freux > policepnz 21 ноября 2016, 12:09

      весной все будет видно,а пока что есть то есть,и почему бы не порадоваться,если есть повод))

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