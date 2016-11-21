Каррера: «Для меня честь быть частью этой большой семьи»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что горд быть частью столичного клуба. Напомним, красно-белые обыграли в матче 14-го тура Премьер-лиги «Амкар» на своем поле со счетом 1:0, что позволило московской команде досрочно завершить первый круг чемпионата на первой строчке в турнирной таблице.

«Для меня честь быть частью этой большой семьи», – написал на своей странице в Instagram Каррера.