Каррера: «Для меня честь быть частью этой большой семьи»

УНО УНО УНО УН МОМЕНТО, УНО УНО УНО САНТИМЕНТО!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что горд быть частью столичного клуба. Напомним, красно-белые обыграли в матче 14-го тура Премьер-лиги «Амкар» на своем поле со счетом 1:0, что позволило московской команде досрочно завершить первый круг чемпионата на первой строчке в турнирной таблице.
«Для меня честь быть частью этой большой семьи», – написал на своей странице в Instagram Каррера.
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