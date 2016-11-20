Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Давыдов: «Есть ли яйца у Карреры? Еще какие!»

20 ноября 2016, 23:41
18

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов после победы над «Амкаром» в матче 14-го тура чемпионата России рассказал о работе под руководством бывшего главного тренера красно-белых Мурата Якина.

«Якин – мужик с яйцами. Я не буду его критиковать, он молодец. Да, играли мы не лучшим образом. Но не получиться у тренера может по миллиону причин. И часто от его уровня они вообще не зависят. Будь моя воля – я бы оставил Якина на второй год. Потому что он объективный и последовательный тренер. При нем справедливости было больше, чем при Аленичеве. Он ставил тех, кто реально лучше тренировался. Никакого блата, предвзятого отношения, странных решений. Ты сильнее конкурентов на тренировках? Значит, играешь в основе. Все. Если кто-то «кидал якорь» – он не выходил на поле.

Есть ли яйца у Карреры? Да. Еще какие! И авторитет в команде у него есть. Все понимают и принимают его решения. Я примерно так себе представлял команды Бердыева. Когда ты выходишь на матч и понимаешь, что делать. Я всегда думал: «А каково это?» Вот у Карреры тоже все четко: не надо лишних движений, рывков. У тебя есть четкая роль на поле, четкие функции. Их ты и выполняешь», – сказал Давыдов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Давыдов Денис Якин Мурат Каррера Массимо
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мясной Упырь
1479674571
Молодца Давыд
Ответить
krg-kz
1479675409
,Дамы и Господа, Я болельщик ЦСКА, был есть и буду, но в тоже время я всегда был за высокую конкуренцию, Во многих чемпионатах. И если Спартак станет первым по праву, я поклонюсь этой команде. Конкуренция порождает борьбу, борьба порождает, лидерство.
Ответить
Chesn0k
1479675457
давыдову понравились, видимо)
Ответить
Deadlord
1479676176
Предвижу кучу шуток от богов юмора
Ответить
Небесная
1479676981
вот так дела у них
Ответить
арейская
1479688972
Что это за выражение? Эксперт по яйцам нашелся, писать и то неприятно...
Ответить
belarus-gomel
1479703335
когда один мужик рассуждает о яйцах других мужиков, да еще и в хвалебном тоне - это может говорить лишь о нетрадиционной ориентации говорящего!!! в данном случае Давыдова!! я понимаю, что имелось ввиду переносный смысл... но можно было сказать и другими словами...
Ответить
Фан666
1479703785
У Карреры есть эти яица, а у Давыдова нет ни яиц ни мозгов
Ответить
Fan Loko mik
1479704537
Малолетний идиот! На месте Карреры, после такого интервью я бы отпустил парня в свободное плавание. Пусть яйца ищет где-нибудь в другом месте.
Ответить
super.zenitchik
1479730932
Видать проверил в интимной позе.
Ответить
Главные новости
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
1
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
8
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
3
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Все новости
Все новости
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
8
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
3
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
9
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
4
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+