Давыдов: «Есть ли яйца у Карреры? Еще какие!»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов после победы над «Амкаром» в матче 14-го тура чемпионата России рассказал о работе под руководством бывшего главного тренера красно-белых Мурата Якина.

«Якин – мужик с яйцами. Я не буду его критиковать, он молодец. Да, играли мы не лучшим образом. Но не получиться у тренера может по миллиону причин. И часто от его уровня они вообще не зависят. Будь моя воля – я бы оставил Якина на второй год. Потому что он объективный и последовательный тренер. При нем справедливости было больше, чем при Аленичеве. Он ставил тех, кто реально лучше тренировался. Никакого блата, предвзятого отношения, странных решений. Ты сильнее конкурентов на тренировках? Значит, играешь в основе. Все. Если кто-то «кидал якорь» – он не выходил на поле.

Есть ли яйца у Карреры? Да. Еще какие! И авторитет в команде у него есть. Все понимают и принимают его решения. Я примерно так себе представлял команды Бердыева. Когда ты выходишь на матч и понимаешь, что делать. Я всегда думал: «А каково это?» Вот у Карреры тоже все четко: не надо лишних движений, рывков. У тебя есть четкая роль на поле, четкие функции. Их ты и выполняешь», – сказал Давыдов.