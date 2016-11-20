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    Давыдов: «Есть ли яйца у Карреры? Еще какие!»

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов после победы над «Амкаром» в матче 14-го тура чемпионата России рассказал о работе под руководством бывшего главного тренера красно-белых Мурата Якина.

    «Якин – мужик с яйцами. Я не буду его критиковать, он молодец. Да, играли мы не лучшим образом. Но не получиться у тренера может по миллиону причин. И часто от его уровня они вообще не зависят. Будь моя воля – я бы оставил Якина на второй год. Потому что он объективный и последовательный тренер. При нем справедливости было больше, чем при Аленичеве. Он ставил тех, кто реально лучше тренировался. Никакого блата, предвзятого отношения, странных решений. Ты сильнее конкурентов на тренировках? Значит, играешь в основе. Все. Если кто-то «кидал якорь» – он не выходил на поле.

    Есть ли яйца у Карреры? Да. Еще какие! И авторитет в команде у него есть. Все понимают и принимают его решения. Я примерно так себе представлял команды Бердыева. Когда ты выходишь на матч и понимаешь, что делать. Я всегда думал: «А каково это?» Вот у Карреры тоже все четко: не надо лишних движений, рывков. У тебя есть четкая роль на поле, четкие функции. Их ты и выполняешь», – сказал Давыдов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2016 23:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 21 ноября 2016, 15:22

      Видать проверил в интимной позе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 ноября 2016, 12:43

      Так вот чем Давыдов в Спартаке занимается - яйца изучает!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 21 ноября 2016, 12:10

      Рано тебе про такие вещи знать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 21 ноября 2016, 10:27

      ну ты и олень дениска, ты прав на тренировках ты лучший! подающий мячи за бровкой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 21 ноября 2016, 08:02

      Малолетний идиот! На месте Карреры, после такого интервью я бы отпустил парня в свободное плавание. Пусть яйца ищет где-нибудь в другом месте.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 ноября 2016, 07:49

      У Карреры есть эти яица, а у Давыдова нет ни яиц ни мозгов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 21 ноября 2016, 07:42

      когда один мужик рассуждает о яйцах других мужиков, да еще и в хвалебном тоне - это может говорить лишь о нетрадиционной ориентации говорящего!!!

      в данном случае Давыдова!!



      я понимаю, что имелось ввиду переносный смысл... но можно было сказать и другими словами...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 ноября 2016, 07:22

      Ну тебе виднее какие у него яйца

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 ноября 2016, 03:42

      Что это за выражение? Эксперт по яйцам нашелся, писать и то неприятно...

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Камасутра 21 ноября 2016, 01:43

      жизненно важный вопрос)

      0
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