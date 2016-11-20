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    Аршавин: «Возвращаться в Россию? Мне не очень интересны варианты во второй восьмерке»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что не планирует возвращаться в Россию. По словам 35-летнего футболиста, большие клубы уже не заинтересованы в его услугах, а выступать за команду из второй восьмерки ему не хочется. Напомним, в чемпионате России Аршавин защищал цвета «Зенита» и «Кубани».

    «Я бы с удовольствием играл за «Кубань» в РФПЛ. То, что делал этот клуб, развиваясь, мне нравилось. Краснодар – прекрасное место для футбола, там эту игру любят. Но случилось то, что случилось, и мы расстались. Но «Кубань» и город Краснодар, повторюсь, мне симпатичны.

    Возвращаться в Россию? Мне не очень интересны варианты во второй восьмерке. В большие клубы РФПЛ меня уже не позовут – всему свое время.

    «Зенит»? Думаю, история наших отношений как игрока и футбольной команды уже закрыта. У меня нет иллюзий по этому поводу», – сказал Аршавин.

    Источник: Спортфакт

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    20.11.2016 12:12
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 ноября 2016, 13:46

      Какая 2 восьмёрка? Речь быстрее всего идёт уже о 2 лиге.

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 23 ноября 2016, 11:42

      Все в свое время, Андрей Сергеевич! Давай на курсы тренеров, с твоей соображалкой может классно получиться.

      2
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 21 ноября 2016, 10:49

      как... а Локо!?)

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 20 ноября 2016, 18:15

      ну да в кайрате оно круче...

      1
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      Рейтинг: +77

      Truly 20 ноября 2016, 16:20

      Он нужен в сборной. Среди таких игрочишек - это явный и бесспорный лидер. Только вряд ли он согласится выступать, да и болелы(см. ниже) соответствуют уровню теперяшней сборной :)

      1
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 20 ноября 2016, 16:04

      Да кому ты нужен там и во 2й восьмёрке со своми запросами

      -1
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      Рейтинг: +21

      Venya88 20 ноября 2016, 15:16

      Какая глупость , есть например Амкар ,вроде бы условно из второй восьмёрки ,но идёт в зоне ЛЕ , так и Андрюша мог прийти в команду из второй восьмёрки , и сделать сенсацию , но он боится что так получится !!!!!!

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 20 ноября 2016, 14:59

      Кстати заметили Аршавина часто стали рекламировать? Что готовят почву для его возвращения?

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      Рейтинг: +147

      aguila_real 20 ноября 2016, 14:08

      Может в ФК Краснодар метит)

      -1
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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 20 ноября 2016, 13:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      молодец Шава,понял наконец то,что его здесь никто не ждет!!!
      пускай за желторотых и играет дальше!!!
      *то что он в России никому не нужен,это его проблемы!*

      -4
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