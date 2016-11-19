Кураньи: «Всю жизнь играл бы в «Динамо»

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи, присутствовавший на сегодняшнем поединке 23-го тура ФНЛ между бело-голубыми и «Зенитом-2», подчеркнул, что еще может вернуться в столичный клуб. Тем не менее, по словам 34-летнего игрока, он не хотел бы надолго расставаться с семьей, которая предпочитает жить в Германии. Напомним, в настоящее время нападающий находится в статусе свободного агента.

«Я бы вообще всю жизнь выступал в этом клубе! Просто у меня есть семья. Дети скучают по Германии, хотят вернуться и там учиться. Так сложилось, что я уехал, но «Динамо» всегда будет в моем сердце.

В «Хоффенхайме» было трудно, потому что я попал в тот момент, когда шли большие перемены в составе. Я не провел предсезонные сборы с командой. Тренерам многое приходилось менять. Таков футбол. Иногда ты играешь регулярно и забиваешь, а порой приходит тяжелый период.

Хотел бы продолжить карьеру. Не знаю, где именно. Ищу место, где мне понравится. «Динамо»? Все возможно. Почему бы и нет? Хотя ни с кем из руководства «Динамо» об этом не говорил, разве что с футболистами. У меня было много предложений – из Китая, Австралии, Бразилии. Опять же, дети, школа. Не хотел быть далеко от них», – сказал Кураньи.