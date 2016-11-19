Широков: «ЦСКА, скорее всего, разорвет контракт с Еременко»

Бывший игрок ЦСКА Роман Широков прокомментировал ситуацию вокруг дисквалификации Романа Еременко на два года за употребление кокаина.

«После того, как Еременко дисквалифицировали, я с ним не общался. По этому делу все и ожидали два года – ничего удивительного тут нет, просто не хотелось, чтобы он их в итоге получил.

В этой ситуации обидно, прежде всего, за самого Романа, который в самом расцвете карьеры теряет два года. Надеюсь, он не завершит карьеру, хотя вернуться будет достаточно тяжело.

ЦСКА, скорее всего, разорвет контракт – если он не заканчивается. Другого здесь, наверное, не дано.

Такие ситуации, в которую попал Еременко, никто не ожидает. Тем более у него. Но в жизни случается все, главное, чтобы он с достоинством выбрался из этой истории. Так, думаю, и будет.

Что значит «с достоинством»? С его умениями и талантом можно играть везде, главное – поддерживать форму и не терять веру», – сказал Широков.