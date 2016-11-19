Лига 1. Голы Ди Марии и Хесе принесли «ПСЖ» победу над «Нантом»

В матче 13-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле добился победы над «Нантом» со счетом 2:0. Три очка действующему чемпиону Франции принесли голы в исполнении Анхеля Ди Марии и Хесе.

Таким образом, парижский клуб набрал 29 очков в турнирной таблице и поравнялся с лидирующими «Монако» и «Ниццей», однако уступает первым по дополнительным показателям. Отметим, что вторые имеют матч в запасе.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

ПСЖ – Нант – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ди Мария, 13; 2:0 – Хесе, 89 (с пенальти).

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