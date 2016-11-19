Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига 1. Голы Ди Марии и Хесе принесли «ПСЖ» победу над «Нантом»

Лига 1. Голы Ди Марии и Хесе принесли «ПСЖ» победу над «Нантом»

19 ноября 2016, 20:53

В матче 13-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле добился победы над «Нантом» со счетом 2:0. Три очка действующему чемпиону Франции принесли голы в исполнении Анхеля Ди Марии и Хесе.

Таким образом, парижский клуб набрал 29 очков в турнирной таблице и поравнялся с лидирующими «Монако» и «Ниццей», однако уступает первым по дополнительным показателям. Отметим, что вторые имеют матч в запасе.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

ПСЖ – Нант – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ди Мария, 13; 2:0 – Хесе, 89 (с пенальти).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Нант Ди Мария Анхель Хесе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
4
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
2
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
9
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Все новости
Все новости
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
2
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
Вчера, 17:23
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
Вчера, 13:37
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
Вчера, 13:20
3
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
Вчера, 09:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 01:30
3
В «Монако» приняли решение по Погба
11 августа
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
11 августа
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
11 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
11 августа
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
11 августа
7
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
9 августа
1
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
9 августа
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
9 августа
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+