Прядкин: «На следующей неделе эксперты посмотрят матч «Урал» – «Терек»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о ходе расследования матча между «Уралом» и «Тереком» (1:4).

– Пока окончательное заключение не готово. На следующей неделе эксперты посмотрят матч, после чего вынесем заключение и объявим о нем.

– Кто будет привлечен в качестве экспертов?

– Независимые от РФС и РФПЛ эксперты: ветераны, игроки, работающие в СМИ, – сказал Прядкин.

Напомним, в СМИ появились подозрения, что эта игра носила договорной характер.