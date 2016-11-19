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    Прядкин: «На следующей неделе эксперты посмотрят матч «Урал» – «Терек»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о ходе расследования матча между «Уралом» и «Тереком» (1:4).

    – Пока окончательное заключение не готово. На следующей неделе эксперты посмотрят матч, после чего вынесем заключение и объявим о нем.

    – Кто будет привлечен в качестве экспертов?

    – Независимые от РФС и РФПЛ эксперты: ветераны, игроки, работающие в СМИ, – сказал Прядкин.

    Напомним, в СМИ появились подозрения, что эта игра носила договорной характер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2016 01:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 19 ноября 2016, 16:51

      Эксперты будут выявлять честность матча (договорняка) - смешно.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 ноября 2016, 08:30

      Независимые,которых выберет РФС!

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