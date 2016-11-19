Опубликована видеозапись речи Роналду в раздевалке после победы Португалии на Евро-2016

Пресс-служба сборной Португалии обнародовала видеозапись из раздевалки команды, сделанную несколько минут спустя после победы в финале Евро-2016 против Франции (1:0). В этом ролике Криштиану Роналду обращается к присутствующим с речью.

«Хочу поблагодарить тренера, без которого победа была бы невозможна, а также команду и персонал – всех, кто в этом участвовал. В Португалию никто не верил, но мы это сделали. Я очень счастлив, это один из лучших дней в моей жизни. Ни один титул или награда с этим не сравнятся. Я очень, очень, очень счастлив. Готов повторить это еще хоть сотню раз», – сказал Роналду.