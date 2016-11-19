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  • Опубликована видеозапись речи Роналду в раздевалке после победы Португалии на Евро-2016

Опубликована видеозапись речи Роналду в раздевалке после победы Португалии на Евро-2016

19 ноября 2016, 01:00
19

Пресс-служба сборной Португалии обнародовала видеозапись из раздевалки команды, сделанную несколько минут спустя после победы в финале Евро-2016 против Франции (1:0). В этом ролике Криштиану Роналду обращается к присутствующим с речью.

«Хочу поблагодарить тренера, без которого победа была бы невозможна, а также команду и персонал – всех, кто в этом участвовал. В Португалию никто не верил, но мы это сделали. Я очень счастлив, это один из лучших дней в моей жизни. Ни один титул или награда с этим не сравнятся. Я очень, очень, очень счастлив. Готов повторить это еще хоть сотню раз», – сказал Роналду.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат Европы Франция Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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тигрик
1479510708
Очень клево...молодец! Было очень искренне
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Камасутра
1479511144
я верила)
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Kulima
1479511841
Такое ощущение, что он во хмелю уже
Ответить
нейтральныйкакникто
1479514467
Напомнило хронику о выступлениях советских генсеков на съездах партии
Ответить
kykyi
1479524149
Настоящий лидер.
Ответить
84aivengo
1479532037
настоящий ...идер
Ответить
bumer_moscow
1479535275
Он накатил уже походу.и потянуло на рпазговоры откровенные)).А так красафчиг.
Ответить
olic29ivica
1479536900
Спецом поближе к церемонии ЗМ выложил мелкий гаденыш
Ответить
olic29ivica
1479537037
Дешевка
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Kuban-Krasnodar
1479544984
У меня батя так же разговаривал и жестикулировал раньше,когда из гаража пьяный приходил.
Ответить
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