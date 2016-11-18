Лига 1. «Монако» разгромил «Лорьян» и вышел на первое место

В матче 13-го тура Лиги 1 «Монако» оказался сильнее «Лорьяна» со счетом 3:0. Авторами забитых голов стали Радамель Фалькао, Тома Лема и Габриэль Бошилия.

После этой победы монегаски сравнялись по очкам с лидировавшей «Ниццей», но обходят ее по дополнительным показателям. «Ницца» свой матч тура проведет 20 ноября против «Сент-Этьена».

«Лорьян» с семью баллами остался на последней строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

Лорьян – Монако – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Фалькао, 64; 0:2 – Лема, 67; 0:3 – Бошилия, 90.

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