Юрист Азмуна: «ФИФА завершила прием документов по делу Сердара»

Юрист форварда «Ростова» Сердара Азмуна Михаил Прокопец прокомментировал решение руководства «Рубина» подать заявление в Следственный комитет на предмет проверки факта использования трудового договора игрока с дончанами. Напомним, что в казанском клубе считают его поддельным.

«Производство закрыто, никакие документы больше не принимаются. Даже если «Рубин» пришлет заявление из полиции, этот документ не будет принят.

В благоприятном случае заседание ФИФА по этому делу состоится в конце декабря — начале января», — сказал Прокопец.