Кононов заявил, что ему было бы приятно получить предложение из Украины

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов оценил уровень чемпионата Украины и рассказал о планах на будущее.Напомним, ранее специалист тренировал «Карпаты» и «Севастополь».

«Работа главного тренера – это где-то отрыв от реальной жизни, от проблем, которые нас окружают каждый день, от семьи и близких. Ты постоянно думаешь о команде и ее результатах. Сейчас я больше времени уделяю семье. Не был в Украине уже более 3 лет. Но всегда интересуюсь местным футболом. В финансовом плане проблемы есть, это приводит к падению уровня чемпионата. Но я был на встречи «Зари» с «МЮ» в Лиге Европы, и игра луганской команды оставила очень приятные впечатления.

«Шахтер» я вообще считаю лучшим клубом Восточной Европы за последние 10 лет. Меня всегда восхищала организация работы в донецкой команде. Если будет такая возможность, то с огромным удовольствием приеду в гости. Расставание с «Краснодаром» уже в прошлом. Поддерживаю хорошие отношения с клубом, остались только приятные воспоминания. Если поступит предложение из европейского клуба, я отнесусь к нему с интересом. Украина? Мне нравится эта страна, и если какой-нибудь клуб проявит интерес, будет приятно», –цитирует белорусского тренера «Футбол24»