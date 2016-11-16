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    Газзаев считает последние пять матчей сборной России продолжением Евро-2016

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о выступлении национальной команды под руководством Станислава Черчесова. По мнению специалиста, российская сборная не оставила цельного впечатления.

    «Сложно делать заключения по сборной. Последние пять матчей – это продолжение того, что было на Евро. Проверили много молодых игроков, ребят среднего возраста, но цельного впечатления команда не оставила. И положение, на мой взгляд, сегодня очень тревожное. Результаты и игра никого не устраивают. При этом мы играли с командами невысокого уровня. Это не те соперники, в матчах с которыми можно оценить возможности наших кандидатов и в целом сборной.

    Победа над Румынией – это в первую очередь заслуга болельщиков. Их поддержка способствовала эмоциональному порыву футболистов. И мне кажется, что очень хорошо вписались в игру Оздоев и Полоз, которые и соорудили гол. Весь информационный негатив вокруг сборной и РФС, который был во время Евро, надо убирать. Скоро Кубок конфедераций, и мы должны видеть хоть какую-то перспективу в сборной», – сказал Газзаев в эфире программы «После футбола».

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.11.2016 23:29
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