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    • Борьба за сохранение места в РПЛ: расклады для пяти клубов перед заключительным туром

    Борьба за сохранение места в РПЛ: расклады для пяти клубов перед заключительным туром

    «Балтика», «Пари НН», «Факел», «Оренбург» и «Урал» в 30-м туре определят, кто вылетит из РПЛ, кто сыграет в стыках, а кто останется в высшем дивизионе.

    Перед заключительным туром команды в таблице расположились так:

    • 11-е место. «Урал» – 30 очков
    • 12-е место. «Оренбург» – 30 очков
    • 13-е место. «Факел» – 29 очков
    • 14-е место. «Пари НН» – 29 очков
    • 15-е место. «Балтика» – 26 очков

    В последнем туре их соперниками будут:

    • ЦСКА – «Урал»
    • «Оренбург» – «Спартак»
    • «Факел» – «Ахмат»
    • «Крылья Советов» – «Пари НН»
    • «Балтика» – «Локомотив»

    Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно – в субботу, 25 мая, в 16:30 мск.

    Одна из пяти команд вылетит напрямую вместе с «Сочи», еще две сыграют в стыках с «Акроном» / «Арсеналом» / «Родиной».

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    Источник: «Бомбардир»

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