Борьба за сохранение места в РПЛ: расклады для пяти клубов перед заключительным туром

«Балтика», «Пари НН», «Факел», «Оренбург» и «Урал» в 30-м туре определят, кто вылетит из РПЛ, кто сыграет в стыках, а кто останется в высшем дивизионе.

Перед заключительным туром команды в таблице расположились так:

11-е место. «Урал» – 30 очков

12-е место. «Оренбург» – 30 очков

13-е место. «Факел» – 29 очков

14-е место. «Пари НН» – 29 очков

15-е место. «Балтика» – 26 очков

В последнем туре их соперниками будут:

ЦСКА – «Урал»

«Оренбург» – «Спартак»

«Факел» – «Ахмат»

«Крылья Советов» – «Пари НН»

«Балтика» – «Локомотив»

Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно – в субботу, 25 мая, в 16:30 мск.

Одна из пяти команд вылетит напрямую вместе с «Сочи», еще две сыграют в стыках с «Акроном» / «Арсеналом» / «Родиной».