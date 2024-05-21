Борьба за сохранение места в РПЛ: расклады для пяти клубов перед заключительным туром

«Балтика», «Пари НН», «Факел», «Оренбург» и «Урал» в 30-м туре определят, кто вылетит из РПЛ, кто сыграет в стыках, а кто останется в высшем дивизионе.
Перед заключительным туром команды в таблице расположились так:
- 11-е место. «Урал» – 30 очков
- 12-е место. «Оренбург» – 30 очков
- 13-е место. «Факел» – 29 очков
- 14-е место. «Пари НН» – 29 очков
- 15-е место. «Балтика» – 26 очков
В последнем туре их соперниками будут:
- ЦСКА – «Урал»
- «Оренбург» – «Спартак»
- «Факел» – «Ахмат»
- «Крылья Советов» – «Пари НН»
- «Балтика» – «Локомотив»
Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно – в субботу, 25 мая, в 16:30 мск.
Одна из пяти команд вылетит напрямую вместе с «Сочи», еще две сыграют в стыках с «Акроном» / «Арсеналом» / «Родиной».