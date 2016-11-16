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    Бузникин: «Спартак» сыграет с «Амкаром» без Промеса и Зе Луиша. Думаю, матч завершится вничью»

    Бывший нападающий «Спартака» Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Амкаром».

    «Спартаку» предстоит сыграть с «Амкаром» без Промеса и Зе Луиша. Конечно, отсутствие этих футболистов может негативно сказаться на результатах встречи, так как они являются ключевыми игроками. Для красно-белых это весомая потеря. Заменить Зе Луиша смогут Мельгарехо или Попов.

    К тому же «Амкар» – крепкая команда. Матч будет нелегким. Думаю, что эта встреча даже может завершиться вничью», – заявил Бузникин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2016 17:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 ноября 2016, 15:26

      1-0 или 1-1 думаю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 ноября 2016, 23:02

      В лучшем случае.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 16 ноября 2016, 19:58

      20-е не за горами,посмотрим

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 16 ноября 2016, 18:04

      смари кто проснулся! еще один теоретик! только победа, иначе дон Массимо их кастрирует))

      -2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 16 ноября 2016, 17:59

      победа Спартака стопудовая в два мяча, скорее всего и не пропустят

      4
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